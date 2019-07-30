أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار محافظة الإسماعيلية بغلق المقاهي في الواحدة صباحا في الصيف، والثانية عشر مساء في الشتاء.

وأعرب أديب، وذلك خلال تقديمه برنامج " الحكاية "، الذي يُعرض على شاشة " MBC مصر"، عن تأييده لقرار غلق المقاهي، قائلا، "مفيش دولة في العالم كله أصحاب المحلات يقفلوا فيها وقت ما هما عاوزين".

وأضاف "أديب"، "عندنا في منطقة فيصل ست البيت ممكن تنزل الساعة 4 الفجر تروح تجيب الخضار ولحمة والقهاوي شغالة 24 ساعة، وده مش بيحصل في أي مكان في الدنيا كلها"، متسائلا، "هل تستطيع أن تلزم المصريين أن يعيدوا إلى منازلهم مبكرا، هل تستطيع أن تلزم المحلات أن تغلق في ميعاد محدد".

وأشار الإعلامي، إلى أن إمبراطورية المحلات والمقاهي في مصر غير طبيعية، كما أن استمرار المحلات في العمل إلى الفجر ليس من صفات الدول التي ترنو إلى التقدم، مضيفا، "لو نازل تسهر الساعة 2 أو 3 أمال رايح شغلك الساعة كام، هذه ليست صفات دول تسعى للنمو".