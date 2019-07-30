لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، اليوم، في حادث تصادم، بين سياة ملاكي وأخرى ربع نقل علي طريق "شربين - دمياط" بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل فهمي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل علي طريق "شربين - دمياط" ومصرع شخص وإصابة أخرين.

انتقل علي الفور ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلي مكانة البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "1698 د ع ف "، مع سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية "رقم 2963 د ل ك" على طريق "شربين - دمياط" أمام قرية "السعدية".

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن مصرع قائد السيارة الملاكي ويدعي "سمير شعبان علي 60 سنة "،ومقيم بعزبة صبحي مركز بلقاس، وتم دخول الجثة مشرحة مستشفى شربين المركزي.

وأضاف المصدر أن الحادث تسبب في إصابة، أميرة السيد جاد، 23 سنة ومقيمة عزبة صبحي مركز بلقاس وتم تحويلها للمستشفى الدولي بالمنصورة ، وهبة السيد جاد 17 سنة ،وسما إبراهيم السيد 4 سنوات، وإبراهيم السبد شعبان 27 سنة، والسيد جاد الحق إبراهيم 35 سنة ،وناصر شعبان علي 40 سنة ،ومقيمون جميعا بعزبة صبحي مركز بلقاس وتم دخولهم مستشفى شربين العام.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.