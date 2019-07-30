اشتباكات في نابلس بعد دخول مستوطنين للصلاة في قبر يوسف

أصيب أكثر من ثلاثة عشر شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بين شبان فلسطينيين وجيش الإحتلال الإسرائيلي.

وبحسب "سكاي نيوز"، وقعت الاشتباكات عندما دخلت 18 حافلة للمستوطنين المدينة للصلاة في قبر يوسف الذي يقع في منطقة بلاطة البلد الجزء الشرقي من المدينة وقد نقل جميع المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

ونشر "المركز الفلسطيني للإعلام"، مقطع فيديو لحظة اقتحام حافلات المستوطنين لمدينة نابلس، لأداء طقوس تلمودية في قبر يوسف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

#شاهد لحظة اقتحام حافلات المستوطنين لمدينة #نابلس، لأداء طقوس تلمودية في قبر يوسف بحماية قوات الاحتلال. pic.twitter.com/P6oaPsf9yO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 29, 2019

يذكر أن هنالك جدل حول كون هذا القبر قبراً للنبي يوسف بن يعقوب، فحسب المعتقدات اليهودية فإن عظام يوسف أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان التابع لمدينة شكيم، الواقعة في شرق مدينة نابلس الحالية.

ويعتقد بعض علماء الآثار أن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.