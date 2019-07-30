قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم مسالمتين ولا تحبان افتعال المشكلات داخل الوسط الفني.

وأضافت غانم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنها كانت تعاني من مشكلة في بداية عملها في الوسط الفني حيث كان البعض يعتقد أنها دخلت الوسط، لأنها ابنة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، "كان فيه شبه مشكلة والناس كانت بتحس إني جاية أمثل عشان بابا وماما".

وأوضحت دنيا سمير غانم أنها وشقيقتها إيمي تستغلان فرصة وجود أي دور مناسب لوالدها ووالدتها، ليستعينا بهما، "بنتشرف إنهم يكونوا معانا في العمل الفني".