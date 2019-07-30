الاثنين المقبل.. إنطلاق أولى رحلات قطارات عيد الأضحى

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق رحلات قطارات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن أولى الرحلات ستنطلق، صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 6 أغسطس.

وأوضح، لـ"الوطن"، أنه تم إلغاء جميع إجازات القيادات، لمتابعة حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري خلال عطلة العيد، لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أعطال.

وشدد "رسلان" على جميع العاملين بورش الصيانة التابعة للسكة الحديد بعدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين معا، مؤكدا أن قطارات الهيئة تخضع لصيانات دورية بصفة مستمرة، كما أنه سيتم عمل كشف صيانة على القطارات العاملة طوال العيد قبل انطلاق الرحلات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات ستعمل على مدار 24 ساعة لرصد حركة القطارات، للتعامل الفورى مع أى أعطال فنية مفاجئة قد تحدث خلال إنطلاق رحلات العيد.