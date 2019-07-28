أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية، متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي، متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط 30 دقيقة.

- أسيوط / أسوان 30 دقيقة.

ثالثا: خط بنها / بور سعيد، متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة.

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط، متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتناشد الهيئة المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.