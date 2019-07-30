أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إجراء تحليل المخدرات على جميع السائقين، الذين سيقودون القطارات خلال رحلات عيد الأضحى المبارك، وذلك كنوع احترازي، للتأكد من عدم وجود أي عينات إيجابية بين السائقين، لضمان الحفاظ على سلامة وأمن الركاب.

وأكد أن جميع السائقين في حالة من الالتزام الكامل، لأن الجميع داخل الهيئة يعمل من أجل خدمة المواطنين، موضحا أنه في حال وجود أي عينات إيجابية سيتم تحويل صاحبها إليّ التحقيق فورا ومن ثم واقفه عن العمل.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، بأنه بدأ جولاته التفقدية على مواقع العمل بالهيئة؛ للتأكد من انتظام عمال التحويلات والمزلقانات والمناورات في تسيير الأعمال، وأيضا إجراءات الصيانات البسيطة والشاملة والعاجلة لعربات القطارات والجرارات بورش الصيانة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية، والـVIB درجة أولى وثانية، وأن جميع أسعار القطارات كما هي، منوهًا بأن قطارات الهيئة ستستوعب جموع المسافرين والتي من الممكن أن يصل عددهم إلى نحو مليون و500 ألف مواطن.