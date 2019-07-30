يعتبر المخرج عاطف سالم واحدا من أهم المخرجين في السينما المصرية، واهتم دوما بتقديم السينما العائلية التي تهتم بقضايا الأسرة المصرية.

وبدأ المخرج عاطف سالم حياته الفنية ممثلا في فيلم "ماجدة" عام 1943، ومن ثم اتجه بعد ذلك للعمل كمساعد مخرج في عدد من الأفلام قبل أن يخرج أولى أفلامه السينمائية "الحرمان" عام 1953، وتستعرض "الوطن" أبرز الأفلام التي قدمها المخرج عاطف سالم خلال مسيرته الفنية.

جعلوني مجرما - 1954

عام 1954 قدم المخرج عاطف سالم رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، "جعلوني مجرما" في فيلم سينمائي من بطولة "فريد شوقي، رشدي أباظة، هدى سلطان ويحيي شاهين"، وحقق الفيلم نجاحا ويعتبر واحدا من كلاسيكيات السينما المصرية.

يوم من عمري - 1961

تعاون المخرج عاطف سالم مع الفنان عبد الحليم حافظ وقدما الفيلم الرومانسي "يوم من عمري" من بطولة "عبد الحليم حافظ، زبيدة ثروت، عبدالسلام النابلسي ومحمود المليجي"، وتناول الفيلم حكاية الصحفي صلاح شوقي وزميله يونس المصور الذي كلفهم رئيس تحرير إحدى الصحف بتغطية وصول ابنة مليونير أبو من سويسرا بعد غياب طويل، وتعرف الفتاة في المطار أن زوجة أبيها تود تزويجها من شقيقها، فتقرر الهرب، وتركب أوتوبيسًا مع الصحفيان، دون أن يعرف أى منهما حقيقة الآخر، وتستمر الأحداث.

خياط السيدات - 1969

في عام 1969 تعاون المخرج عاطف سالم مع السينما السورية في إخراج فيلم "خياط السيدات"، والذي يعتبر من بدايات الفنان السوري دريد لحام الفنية، وشارك في الفيلم الفنانة شادية.

ويسرد الفيلم حكاية صابر الذي يعمل خياطا للرجال، ولكن لديه مشكلة بأنه يعاني من كساد كبير بسبب عدم مواكبته للموضة الحديثة مع رفضه تطوير أفكاره حول الأزياء، إلى أن اقترحت عليه زوجته، والتي تعمل في إحدى المجلات السورية المهتمة بالموضة أن يغير نشاطه ليصبح خياطا للنساء بدلا من الرجال، ليبدأ في تنفيذ خطة وتستمر الأحداث.

أين عقلي - 1974

يعتبر فيلم "أين عقلي" من أول التجارب السينمائية التي تتناول الأمراض النفسية، وأبدع المخرج عاطف سالم في تقديمها بشكل سينمائي مميز فقصة الفيلم مأخوذة عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس وكتب السيناريو والحوار للفيلم رأفت الميهي.

الفيلم من بطولة "سعاد حسني حسني، محمود ياسين، رشدي أباظة وعماد حمدي".

الحفيد - 1975

إهتم المخرج عاطف سالم بتقديم الأفلام الإجتماعية التي تعبر عن الأسرة المصرية ومشاكلها، وأخرج أشهر الأفلام الإجتماعية فيلم "الحفيد" للكاتب عبد الحميد جودة السحار، وتدور أحداث الفيلم، حول الأسرة التي تتكون من سبعة أبناء، ويعرض مشاكل كل منهم، والمشاكل التي تقابل الأسر في هذا الوقت.

الفيلم من بطولة "عبد المنعم مدبولي، نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبد العزيز وكريمة مختار".

النمر الأسود - 1984

تعاون المخرج عاطف سالم مع الفنان الراحل أحمد ذكي في بداياته الفنية بفيلم "النمر الأسود" الذي حقق نجاحا كبيرا، والفيلم يمثل كفاح شاب منذ بداياته وصولا لأن يصبح من أكبر رجال الأعمال في ألمانيا.

الفيلم من بطولة "أحمد زكي، وفاء سالم، أحمد مظهر ويوسف فوزي".

وخلال مسيرة المخرج الكبير عاطف سالم قدم مايزيد عن مائة فيلم كمخرج ومساعد مخرج وقام بتأليف 8 أفلام، قبل أن يرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 يوليو عام 2003 عن عمر ناهز 81، تاركا إرثا فنيا من الصعب أن يكرره فنان أخر.