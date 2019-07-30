واصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، مد جسرها الجوي لتسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لكل من جدة والمدينة المنورة، حيث تسير الشركة اليوم الثلاثاء 23 رحلة جوية، إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 4614 حاجا، بواقع 12 رحلة إلى جدة لنقل 2176 حاجا و 11 رحلة جوية إلي المدينة المنورة، لنقل 2438 حاجا من حجاج تضامن محافظات « البحيرة وبنى سويف والمنيا ومطروح والاسكندريه والمركزية، وقرعة أسيوط والشرقيه والقاهرة»، وترانزيت « باماكو وتورنتو وبروكسل» وشركات سياحة، بخلاف رحلات العمل.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاج، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.