قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير كل الإمكانات؛ لضمان نجاح موسم الحج، ومن المقرر بدء الجسر الجوي لعودة الحجاج بشكل رسمي، الأحد المقبل.

وفي هذا الصدد، عقدت بعثة مصر للطيران بجده اجتماعًا تحضيريًا ثانيا، أمس، استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها.

وأكد عادل أهمية عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الإقلاع والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل.

وأضاف الطيار شريف عزت رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم بالفعل عودة أعداد قليلة من الحجاج على متن الرحلات المنتظمة، من الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية، ومن المقرر أن تقلع اعتبارا من الساعات الأولى لصباح الغد، 8 رحلات جوية من الصالة الشمالية بجدة لنقل 2480 حاجًا من رحلات الحج السريع.

كانت "مصر للطيران"، أعلنت من قبل أن جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام سيبدأ، الإثنين المقبل، خلال عدة بيانات رسمية سابقة.