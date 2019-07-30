مصرع 11 شخصا في اليابان بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الإطفاء الرئيسية في اليابان، مصرع 11 شخصا خلال أسبوع واحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تعانى منها اليابان حاليا، وبلغ عدد المتضررين من ارتفاع درجات الحرارة 5664 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الذين تم نقلهم إلى المستشفيات زاد بمقدار 3 مرات عما كان عليه في الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" في نبأ لها.

وتعرضت عدد من بلدان أوربا لموجة حارة وارتفاع شديد في درجات الحرارة ، لم تسجل من عام 2003، وذكرت تقارير أن سلطات الدول الأوروبية أصدرت تحذيرات لمواطنيها لأخذ الحيطة والحذر، كما حذرت من اندلاع حرائق في غابات عدد من المناطق.