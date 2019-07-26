قال رئيس اتحاد غاز البترول المسال الياباني، اليوم الجمعة، إن مستوردي غاز البترول المسال في البلاد يتوقعون مخاطر بارتفاع أسعار غاز البترول المسال الأمريكي وحدوث شح في الإمدادات الأمريكية، إذا وقع أي تعطل للإمدادات في الشرق الأوسط.

ونوعت اليابان مصادر غاز البترول المسال على مدى الأعوام الثلاثين الفائتة، بالأساس عبر زيادة الواردات من الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط إلى 24 بالمئة في السنة المنتهية في مارس 2019 من 77 بالمئة في السنة المنتهية في مارس 1990.

وقال سيا أراكي رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحفي "نجحنا في تنويع مصادر الإمدادات لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط، على النقيض من مستوردي النفط الذين ما زالوا يعتمدون على الشرق الأوسط بشكل كبير".

وأضاف "لكننا نهدف إلى تنويع المصادر أكثر في مناطق مثل أستراليا وكندا، إذ أن هناك خطرا في الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة حيث تأتي 70 بالمئة من الإمدادات"، مشيرا إلى احتمال أن يندفع مشترو غاز البترول المسال الآخرون لشراء غاز بديل من الولايات المتحدة إذا تعطلت الإمدادات من الشرق الأوسط.