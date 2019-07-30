مجلس مدينة العريش يقدم خدمات جديدة للمصطافين على الشاطئ

أصدر اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس ومدينة العريش، تعليمات إلى رؤساء حي الشاطئ بساحل البحر، لتكثيف الخدمات بمنطقة الشاطئ والعمل على إزالة أكوام الرمال والقمامة من مخلفات المصطافين بشكل يومي.

وقال "المعداوي" إن 90% من منطقة الشاطئ على الأقل جاهزة تماما لاستقبال المصطافين من داخل المحافظة وخارجها من الضيوف، وذلك بطول 12 كم من الريسة شرقا حتى المساعيد غربا.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن الخدمات المقدمة هي سهولة المواصلات للوصول لأي مكان على طوال الشاطئ، وتوفير المأكولات والمشروبات بجميع الكافيهات والكافتيريات بأسعار متوازنة، بالإضافة إلى بعض الحدائق الصغيرة والمتنزهات التي يوجد بها ألعاب للأطفال ومراجيح، علاوة على وجود خيول وجلسات على الشاطئ مباشرة.

وأوضح رئيس المجلس أن الصيف القادم سوف يتم فيه عملية تجديد الألسنة، وفتح ممرات جديدة متوافقة من تنظيم السير على شارع البحر والميادين الجديدة التي سيتم إقامتها بحسب الخطة الاستثمارية القادمة لإعادة إعمار ميادين وشوارع العريش.