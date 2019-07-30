وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن شركات صناعة السيارات، وضعت شركة Gasgoo قائمة مبيعات تضم 12 شركة صناعة سيارات متعددة الجنسيات في الصين في النصف الأول من عام 2019.

وببيع 1.92 مليون وحدة، وتجاوزت VW شركة جنرال موتورز لتتصدر القائمة، وبيعت 350،000 وحدة أقل من فولكس فاجن، وجنرال موتورز في المرتبة رقم 2 في القائمة، تليها ثلاث شركات صناعة السيارات اليابانية، وهي تويوتا وهوندا ونيسان.

ومن بين 12 شركة صناعة سيارات متعددة الجنسيات، عانت سبع من انخفاض المبيعات في الصين في النصف الأول من هذا العام، فانخفضت مبيعات دعم البرامج والإدارة حتى بلغت 60.6%، وفي المقابل حققت مبيعات هوندا في الصين أعلى معدل نمو عند 22.4%.