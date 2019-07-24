أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الذي تضمن تزود المركبة بالأجهزة الكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقًا لأصول الفنية التي تحددها الهيئة الطبية المختصة على أن تصرف علامة مميزة لتلك المركبة تلصق في مكان ظاهر بالزجاج الأمامي لها بمعرفة إدارة المرور المختصة، للمركبات المرخص بها، أو عند التراخيص لها لأول مرة، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية، أو تجديد التراخيص، وذلك وفقًا للنموذج المرفق مقابل 5 جنيهات وجاءت تفاصيل القرار الذي حمل رقم 1395 لسنة 2019 كالتالي: