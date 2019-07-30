قال عبدالله كجاما سفير الشباب الأفريقي، إنه يعيش في مصر منذ عام 2012 قادما من دولة نيجيريا للدراسة، واستقر على العيش في مصر حتى الآن، وشارك في عدة فعاليات تخص الجامعات المصرية ووزارة الشباب والرياضة، إلى أن شارك في منتدى شباب العالم، ومن قبلها في مؤتمر الشباب الوطني للشباب المصري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "كجاما"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن الشباب الأفريقي كان له تواجد كبير في منتدى شباب العالم بشكل فعال وقوي، لافتا إلى أنه أُتيحت له الفرصة أن يكون من المتحدثين في منتدى شباب العالم.

وتابع سفير الشباب الأفريقي أنه استفاد كثيرا من تواجده في مصر، وأهمها الاندماج العربي الأفريقي الذي شعر به في مصر: "نشعر كأننا متواجدين في دولتنا الأم"، بالإضافة لتعلم العادات والتقاليد والثقافات المختلفة واللغات التي تتواجد في مصر فمن يأتي لمصر يشعر أنه عالم مصغر، قائلا: "تقابل أشخاص من دول أفريقية ومن دول عربية ومن آسيا، وتندمج معهم، ومع الشباب المصري الواعي لتتبادل الثقافات".

واستكمل سفير الشباب الأفريقي أن الوزارات المصرية تقدم الرحلات المختلفة للشباب الأفريقي، والجمعية الأفريقية في الزمالك التي تخدم شباب أفريقيا، ووزارة الشباب والرياضة.