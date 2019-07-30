تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق، سن 26)، أنه أثناء سيره بالسيارة النقل قيادته (محملة بـ230 كرتونة سجائر) بدائرة المركز ، فوجئ بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، بإجباره على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (تاجري سجائر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السيارة وحمولتها.