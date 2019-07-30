نفذت مديرية الطب البيطري، في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري، الحملة القومية الثانية لعام 2019م للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية، حيث جرى تحصين 192 ألف و502 رأس ماشية من بدايةً عمل الحملة حتى اليوم.

وجرى تحصين 125ألف و607 رأس أبقار، و59 ألف و245 رأس جاموس، و7650 رأس أغنام وماعز، بإجمالي 192ألف و502 رأس ماشية، لافتاً إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي شهدتها قرى مراكز المحافظة ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها.