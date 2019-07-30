قال المطرب الشعبي أحمد العيسوي، إنه استبعد من انتخابات نقابة الموسيقيين، بسبب الطعون التي قُدمت ضده من قبل نقيب المهن الموسيقية الحالي، هاني شاكر، حيث إنه يمتلك سجل تجاري وشركة إنتاج.

وأشار "العيسوي" لـ"الوطن" إلى أن هاني شاكر يملك شركة إنتاج وبالرغم من ذلك هو نقيب الموسيقيين، قائلًا: "هاني شاكر يفوز بالواسطة، ويظن أن الانتخابات بالوراثة"، على حد قوله.

وتوافد العشرات من أعضاء نقابة الموسيقيين، منذ قليل، على المقار الانتخابية بالقاهرة من أجل اختيار النقيب الجديد، والذي يتنافس على منصبه هاني شاكر ومصطفى كامل، بالإضافة إلى 45 مرشحا يتنافسون على مناصب العضوية الـ12.