قال الدكتور ناجى عوض، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن المديرية انتهت حتى الآن من تحصين 44804 رؤوس ماشية وأغنام خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه تم حتى الآن تحصين 37062 رأس ماشية، و248 رأس جاموس، 7348 غنما، 146 ماعزا، وأنه يتم حاليا استكمال الحملة خاصة في المناطق البعيدة بمراكز الفرافرة والداخلة وباريس للوصول إلى النسبة المستهدفة.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الحملة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين وحماية الحيوانات والحفاظ عليها، مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة وتحصين الماشية، والالتزام بكل تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.