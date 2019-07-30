كشفت المؤشرات الأولية، لانتخابات نقابة الموسيقيين، والتي تُجري حاليًا، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، تقدم الفنان هاني شاكر المُرشح على منصب النقيب، على الفنان مصطفى كامل، في لجان القاهرة.

فيما تقدم مصطفى كامل، على هاني شاكر، في عدد من اللجان، المتواجدة بالمحافظات، وذلك قبل ثلاث ساعات من غلق صناديق الاقتراع.

وتوافد العشرات من أعضاء نقابة الموسيقيين، منذ قليل، على المقار الانتخابية بالقاهرة من أجل اختيار النقيب الجديد، والذي يتنافس على منصبه هاني شاكر ومصطفى كامل، بالإضافة إلى 45 مرشحا يتنافسون على مناصب العضوية الـ12.