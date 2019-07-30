استكمالا للفعاليات التي تقام احتفالًا بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض كاريكاتير تحت عنوان "نجيب محفوظ بريشة فناني العالم"، ويفتتح في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 4 أغسطس، بمتحف الأديب العالمى نجيب محفوظ، بتكية أبو الدهب بجوار جامع الأزهر.

يضم المعرض بورتريهات شخصية لأديب نوبل بريشة 40 فنانا من مختلف دول العالم، منها: كوبا، جنوب أفريقيا، كينيا، السعودية، الصين، اليابان، البرازيل، روسيا، المغرب، أسبانيا، إضافة إلى أعمال عدد من الفنانين المصريين.

يذكر أن هذه الأعمال عرضت في الدورة السادسة للملتقى الدولي للكاريكاتير، والتي أقامتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بقصر الأمير طاز، بالتعاون مع قطاع الصندوق.

ويعقب الافتتاح تقديم فقرة موسيقية لأشهر الموسيقات التصويرية للأعمال السينمائية والتليفزيونية المأخوذة عن أدب نجيب محفوظ، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 20 أغسطس المقبل.