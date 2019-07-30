بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر فيلم تسجيلي لشرح مناسك الحج، أُعدّ في شكل "موشن جرافيك" لتبسيط وتيسير المناسك، يعرض داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج، بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات، وذلك في إطار توجيهات أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم.

وأكد الدكتور نظير محمد عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أنّ الفيلم يعرض حاليًا في مطاري الأقصر والقاهرة داخل صالات سفر الحجاج وفي المخيمات المقامة خارج الصالات لاستقبال الحجاج قبل بدء إجراءات سفرهم.

وأضاف الأمين العام أنّ الفيلم يعرض المناسك بشكل مبسط وتفاصيل كاملة، كما أنّ وعاظ وواعظات الأزهر الموجودين في المطارات يساعدون الحجاج في أثناء عرض الفيلم على الشاشات في حالة وجود أي استفسار لهم.

وأوضح عيّاد أنّه فيما يتعلق بالواعظات أيضا، عُقدت لهن مجموعة من ورش العمل تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، قبل بدء قوافل التوعية للتدريب على المناسك، وعرض الأفلام التسجيلية للحجاج ومساعدتهم في استيعاب المعلومات الواردة بها.