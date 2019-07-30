قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه يجري حاليا العمل علي تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الإسلامية في مدينة بلاط، علي مساحة 25 فدان لتشمل 260 منزل بتكلفة 16.5مليون جنية، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2020.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة خاصة المناطق ذات الطابع الأثري، والتي منها منطقة بلاط الإسلامية، وذلك للحفاظ على منازلها الأثرية خاصة بعد أن تعرض عدد كبير منها للتصدع والضرر بسبب عوامل المناخ، واستغلالها في جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الاسكان، أن منطقة بلاط الإسلامية من المناطق الشاهدة على الحضارة الإسلامية، حيث يرجع تاريخها إلي العصر العثماني عام 1163هـ ، وهي مقامة علي ربوة مرتفعة تتخللها شوارع ضيقة ومسقوفة من خشب الدوم والنخيل والسنط، وبها مساجد أثريه وطواحين غلال ومنازل يعلوها أعتاب خشبية تحمل أدعية وآيات قرآنية صممت بالحفر البارز والغائر.