عقدت اللجنة الدائمة للتعاون مع أفريقيا، برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اجتماعاً، اليوم، لتقييم ما جرى تنفيذه من برامج ومشروعات من جانب الوزارات والجهات المصرية المختلفة في القارة الأفريقية.

ضم الاجتماع ممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة واستصلاح الأراضي والطيران المدني والتخطيط وهيئة قناة السويس والبنك المركزي والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتناول الاجتماع متابعة وتقييم ما جرى تنفيذه من برامج ومشروعات من جانب الوزارات والجهات المصرية المختلفة في القارة الأفريقية، والمشروعات المطروحة والزيارات الميدانية التي تقوم بها عدد من الشركات المصرية للدول الأفريقية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، والتنسيق المستمر للإعداد للجان المشتركة والزيارات المتبادلة مع الدول الأفريقية الأخرى وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل، والتطورات الإيجابية المرتبطة بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلاً عن استعراض فرص وإمكانيات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي الكهرباء والزراعة، والزيارة التي أجراها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنزانيا للمشاركة في وضع حجر الأساس لمشروع سد "ستيجلرز جورج"، الذي تنفذه شركتا السويدي والمقاولون العرب.

واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بمجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية، والمعارض الدائمة وضمان الصادرات خاصة في دول شرق أفريقيا ودول القرن الأفريقي، في ضوء استعراض نتائج مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا"، وما جرى الإعلان عنه من إجراءات لضمان الصادرات.