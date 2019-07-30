أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار على قضية قتل عاطل عن العمل لزوجته بعد رفضها الإنفاق عليه وإعطائه المال بقرية شتيل مركز أوسيم محافظة الجيزة.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطلا، بالسجن المؤبد 25 عاما، بتهمه قتل زوجته بعد مشاجرة بينهما بسبب رفضها إعطاءه المال، وبعد توبيخها له قام بجلب سكين وطعنها عدة طعنات في الصدر والضهر حتى فارقت الحياة، وقام المتهم بسرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول وفر هاربا.

وصدر القرار برئاسة المستشار محسن محمد داوود وعضوية المستشارين أحمد بكري وعصام منير خليل وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

وشملت تحقيقات النيابة في القضيه رقم 112008 لسنة 2018 جنايات مركز أوسيم المقيدة برقم 4039 لسنة 2018 كلي شمال الجيزة.

وتعود أحداث القضية إلى 5 يوليو الماضي، عندما قام المتهم "محمد.ع.ا.س" البالغ 37 عاما، عاطل عن العمل، مقيم 23 شارع الخديوي، أوسيم، الجيزة، قتل زوجته المجني عليها "منى. ا. م. م" بعد مشادة بينهما ورفضها الإنفاق عليها. وقر المتهم أبان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بقتل المجني عليها وأجرى محاكاة تمثيلية بمسرح الواقعة تطابقت أفعاله المادية بإقراره والتحقيقات وبمواجهته بالسلاح الأبيض "سكين" المضبوط بمعرفة النيابة العامة بمسرح الواقعة، وأقر بأنه السلاح المستخدم لقتل المجني عليها.