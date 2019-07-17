عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 27 جيزة، بإعدام صنايعي كاوتش لقتله زوجته لخلاف نشب بينهما بسبب خيانتها له، حسب قوله، بمنشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين فوزي السيد، وهاني ربيع وأمانة سر عامر علي ويحي عبدالرشيد.

جاء في تحقيقات النيابة قيام المتهم "عبدالحميد ع ح" 45 عاما صنايعي كاوتش بقتل زوجته المجني عليها "خيرية م م" عمدا، وذلك إثر خلاف نشب بينهم فقام المتهم باستلال سكين من مسكنه وسدد لها ضربتين في مواطن الحياة، استقرت بصدرها قاصدا من ذلك إزهاق روحها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر، وقال المتهم إنه تخلص منها بسبب خيانتها له.