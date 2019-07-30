"377" رسالة من المواطنين إلى مجلس النواب عبر الواتس أب خلال 3 أشهر

كشف التقرير الصادر عن الأمانة العامة بمجلس النواب، خلال الربع الثانى من عام 2019 "أشهر: أبريل، مايو، يونيو" عن تلقي نحو 377 رسالة من المواطنين عبر خدمة "واتس أب" لمجلس النواب.

وبلغ عدد الرسائل المتعلقة بالمشكلات المجتمعية نحو 315 رسالة، و62 رسالة تعلقت بالمقترحات التشريعية، وتصدرت محافظات القاهرة والدقهلية والجيزة والإسكندرية وقنا الشكاوى والمقترحات الواردة عبر آلية "واتس أب"، بينما لم تسجل الآلية تلقى أي شكوى أو مقترح من محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر خلال الفترة محل الدراسة.

كما تمحورت المقترحات التشريعية التى قدمها المواطنون لمجلس النواب حول عدد من القوانين، جاء فى مقدمتها إيجار المساكن القديمة، حيث تلقت نحو 62 رسالة في هذا الشأن، كما تعلقت بقية المقترحات التشريعية بقانون الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالنفقة والرؤية وقانون نقابة المهندسين والبناء الموحد.