الرئيس الإيراني يوجه بوضع برامج تعليمية للقضاء على ظاهرة الإدمان

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزارة التربية والتعليم الإيرانية، بوضع برامج تربوية مؤثرة لوقاية طلاب المدارس من ظاهرة الإدمان، وضع برامج تعليمية مناسبة لتوعية المجتمع بشأن سلبيات هذه الظاهرة وآثارها المخربة على الأسر والأبناء.

وطالب "روحاني" بضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لتوفير فرص تدريب للمدمنين، على تعلم الحرف وإعادة تأهيلهم للانضمام إلى شرائح المجتمع، ووضع عدد من الخطط للقضاء على البطالة التي تمثل أحد أسباب الإدمان، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأشارت آخر تقارير رسمية نشرت العام الماضي، وجود نحو مليونين و800 ألف مدمن، ونحو 4 ملايين متعاط من دون إدمان.