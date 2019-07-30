أكد السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدى نجاد، استحالة قبول طهران مبادلة ناقلة النفط المحتجزة لديها مع ناقلة النفط المحتجزة لدى بريطانيا، وأنه من غير الممكن تطبيق المقترح الذي أوردته بعض وسائل الإعلام البريطانية المتضمنة مبادلة ناقلتي النفط المحتجزتين لدى إيران وبريطانيا، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وتابع "نجاد"، أن بريطانيا احتجزت ناقلة النفط الإيراني بصورة غير قانونية، في منطقة جبل طارق، فيما قامت إيران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية لانتهاكها بعض الضوابط المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.