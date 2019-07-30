قال وزير الخارجية سامح شكري، إن العلاقات المصرية اليونانية امتزجت عبر الحضارتين على مدار سنوات طويلة، وهناك حرص شديد على تنمية هذة العلاقات على جميع المستويات الثقافية والسياسية والتجارية والاقتصادية.

وأضاف "شكري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل مع نظيرة اليوناني، أن اجتماع اليوم كان مثمر للغاية، متابعا: "ناقشنا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتنسيق في مكافحة الإرهاب، نظرا لما تشكله هذة الظاهرة من مخاطر على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وعلى أوربا، وضرورة تكاتف التعاون فيما بيننا للقضاء على هذة الظاهرة بشكل حاسم".