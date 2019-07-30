تواصل أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض واقعة السطو المسلح على محطة بنزين، بمنطقة الهرم، صباح أمس، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، من العاملين تحت تهديد السلاح.

وفور تلقي البلاغ، شكل اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقا من إدارة البحث الجنائى بالجيزة، ووحدة مباحث قسم شرطة الهرم، تحت إشراف اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلى نائبا مديرا المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وعقب ذلك فحص فريق البحث العاملين بالمحطة، والمترددين على المنطقة، وقاطني العقارات، ومستأجري الشقق السكنية حديثا في المنقطة، وراجعت القوات كاميرات المراقبة التي أظهرت أن 3 أشخاص ملثمين مدججن بالأسلحة النارية، توقف صباح أمس، بسيارة بدون لوحات داخل البنزينة، واستولوا إلى المسروقات تحت تهديد السلاح.

وأظهرت الكاميرات ومناقشة شهود العيان، أن منفذي الواقعة، فروا هاربين تجاه منطقتي الحوامدية وأبو النمرس، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين.

وفحصت القوات الخارجين حديثا من السجون، والمشتبه فيهم بارتكاب وقائع مماثلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت نيابة الهرم، التحقيق فى الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، بعد ان اجرت معاينة لمكان الواقعة، وتحفظت على الكاميرات، واستدعاء مالك المحطة، ولاتزال القوات تواصل جهودها لكشف غموض الحادث.