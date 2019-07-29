كشفت التحريات والتحقيقات الأولية في واقعة سرقة مبلغ مالي من خزينة إحدى محطات الوقود بمنطقة الهرم، عن أن منفذي الواقعة 3 أشخاص وكانوا مدججين بالأسلحة النارية، ويستقلون سيارة، واقتحموا المحطة وتشاجروا مع العاملين، وأجبروهم على فتح الخزينة واستولوا على مبلغ يتجاوز الـ300 ألف جنيه.

وأضافت التحريات، أن اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، شكل فريق من إدارة البحث الجنائي بالجيزة، وحدة مباحث الهرم، تحت إشراف اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي نائبا مديرا المباحث، لفحص كاميرات المراقبة الموجود بالبنزينة، وأيضا تتبع خط سير هروب المتهمين، وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع مباحث قطاع الجنوب، لضبط المتهمين، بعد الإبلاغ عن نوع السيارة التي كان يستقلها المتهمين، وتواصل الواقعة فحص العاملين بالمحطة والعمالة السابقة، ولاتزال القوات تواصل البحث لكشف غموض الواقعة.

كان اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارا صباح اليوم، بتعرض محطة بنزين للسرقة على يد ملثمين، وعلى الفور بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، لفحص البلاغ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت لإجراء معاينة لمكان الواقعة، وتحفظت على الكاميرات، لتفريغها ومناقشة العاملين بالمحطة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.