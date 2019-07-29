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الخارجون من جنة الأهلي والزمالك

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تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ24 أغسطس

تأجيل إعادة محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ24 أغسطس

النائب أحمد رسلان: اجتماع برلماني لبحث تطوير منفذ السلوم البري

النائب أحمد رسلان: اجتماع برلماني لبحث تطوير منفذ السلوم البري

إخماد حريق في مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية

إخماد حريق في مصنع كتان على مساحة 15 فدانا بالغربية

قائمة بشهادات تعادل الثانوية العامة.. تعرف عليها

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رئيس "إسكان النواب" يطالب بسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية

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"آية".. من مريضة إلى صيدلانية فى "57357": "هو ده عوض ربنا"

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