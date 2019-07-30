استنكر أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، اعتداء الفنان مصطفى كامل، المُرشح على منصب نقيب الموسيقيين، بالضرب على منصور هندي، أحد أعضاء قائمة المُرشح هاني شاكر، قبل قليل، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت "كامل" للاعتداء، والدخول في مشاحنات مع الموظفين.

وقال "رمضان" لـ"الوطن"، إن مصطفى كامل يُدرك جيدًا إنه سيخسر في هذه الانتخابات من الأساس، بينما يفوز هاني شاكر، متابعًا: "قدمت طعون كثيرة ضد هاني شاكر، واستخدمت حقك القانون، لكن فشلت هذه الطعون في النهاية، وأنت عارف إن موقفك ضعيف".

وتابع: "عمال تعمل مشاكل وتغلط في الموظفين، وعمال تقول فيه فساد في النقابة.. فين الفساد ده؟ لو معاك مستند واحد تقدّم بيه للنائب العام فورًا".

وتوافد العشرات من أعضاء نقابة الموسيقيين، منذ قليل، على المقار الانتخابية بالقاهرة من أجل اختيار النقيب الجديد، والذي يتنافس على منصبه هاني شاكر ومصطفى كامل، بالإضافة إلى 45 مرشحا يتنافسون على مناصب العضوية الـ12.