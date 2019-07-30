قال المهندس هيثم عطا، أحد المهندسين المشاركين في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، إنه نشأ في أسرة بسيطة الحال، وتخرج من إحدى الجامعات الحكومية في مجال الهندسة: "بعتبر إنه فضل من ربنا عليا إني اشتغل في 2 من أكبر المشروعات القومية اللي بتنفذ في العصر الحديث، أولها المتحف المصري الكبير، وثانيها العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف "عطا" خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الشباب السابع والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مشاركته في بناء العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في تعزيز قدراته التعليمية: "بنشارك في المشروع اللي بيتعمل من أول فكرته ولغاية التنفيذ والإدارة، والمشروعات اللي بننفذها هنا مشروعات متميزة، وبنبني أطول برج في أفريقيا في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية".

وأوضح أن البنية التحتية للعاصمة، هي بنية ذكية تم إنشاؤها وفق الجيل الرابع: "إحنا نجحنا في أقل من سنتين في تنفيذ أكبر نسبة من الحي الحكومي والوزارات، واللي هيكون جاهز في استقبال الوزارات السنة اللي جاية، على مساحة مليون و800 ألف متر مربع".

وأكد أن الحي الحكومي يحتوي على 18 ألف شقة، مساحة كلا منها 100 متر، وتم إنجازها في أقل من عامين، وأوشك على الانتهاء: "إحنا في العاصمة مفيش مكان لكلمة أنا.. إحنا هنا كلنا فريق بنساعد بعضنا علشان نعدي وهنجح".

وبعث رسالة شكر إلى الرئيس السيس، بقوله: "أنا بشكر سيادتك جدا علشان أتحت لينا الفرصة في المشاركة في بناء مستقبلنا، بالمشروع اللي وفر الآف فرص العمل لينا، وبعاهد حضرتك أنا وأبناء جيلي إننا نكمل على عهدنا، في خلق مجتمع عمراني ذكي وناجح ومتكامل يليق بينا كمصريين".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.