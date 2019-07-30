انطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية للرئيس، في الخامسة مساءً، يعقبها استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الإتحاد الأفريقى لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.