"من شرم إلى العاصمة الجديدة".. كارمن سليمان حاضرة في مؤتمرات الشباب

أصبح صوتها علامة مميزة يرتبط في آذان الجميع بمؤتمرات الشباب، عبرت بكلمات أغانيها عن أحلام ملايين الشباب في مصر والعالم أجمع بعد أن حفظوا ما تتغنى به في تلك المناسبة التي تجمع على أرض مصر آلاف الشباب الناجح في شتى المجالات.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطنى السابع للشباب، فور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاعة التي يعقد بها المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، بفقرة فنية غنائية للمطربة كارمن سليمان في مستهل الجلسة.

الجلسة الافتتاحية بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن بعض الإنجازات وفي الخلفية عدد من مقولات الرئيس السيسي المختلفة عن البناء والتنمية ومكافحة الإرهاب وحماية مصر والمصريين، تلاها استعراض برنامج المؤتمر على مدار يومين.

لم يكن صوت "كارمن" جديدا على صالات المؤتمرات الشبابية التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قدمت أغنية "من كل مكان" بالجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في دورته الثانية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ عام 2018.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة. وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.