قدمت المطربة كارمن سليمان، أغنية افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الخامسة مساءً، ثم يعقبها استراحة صغيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، كما تتضمن الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي - التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الإتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.