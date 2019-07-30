وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري لكل ما تحقق خلال الـ 5 سنوات السابقة"، موضحًا أن تكراره لهذه الجملة عرفان أو اعتراف بجميل المصريين، "إن كان مقبول أني أقول عرفان للي بتعملوه أو اللي هتعملوه خلال السنين اللي جاية".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر الشباب، "مرة تانية كل العرفان والاعتزاز لشعب بلادي، دايما مؤتمرات الشباب تعطي شحنة عظيمة جدا من الأمل والإيجابية، بشكر شعب بلادي".

وتابع :"بسم الله الرحمن الرحيم، شباب مصر العظيم ، من أرض عاصمتنا الجديدة وإيمانًا بالحلم الذي لم نحد عن تحقيقه والحلم بمستقبل واعد لوطننا يليق بشعبه الكريم، ويقينًا أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، نطلق افتتاح المؤتمر السابع للشباب لثقتي في شباب أمتنا المتحمس، نستخلص منه النتائج والتوصيات من أجل تحقيقها ، تحيا مصر تحيا مصر".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم". وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.