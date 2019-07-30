على مدار ثلاث سنوات من بدء المؤتمرات الوطنية للشباب، تظل أغنية "سيب بصمتك" لفريق "بلاك تيما" حاضرة منذ المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأدى فريق "بلاك تيما" أغنية "سيب بصمتك" في مؤتمر الشباب بنسخته السابعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي شهد فيه أهم ما جرى إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحديث لعدد من النماذج المصرية الناجحة في كل ربوع مصر.

وكانت المرة الأولى التي تعرض فيه الأغنية عام 2016 قبل انطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث أدوا الأغنية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.