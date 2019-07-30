كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود إعجاب متبادل بينه وبين كيم جونج، رئيس كوريا الشمالية.

وأضاف خلال تصريحات في البيت الأبيض، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" أنه لو فازت منافسته السابقة هيلاري كلينتون عام 2016 في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت ستقع حرب كبرى مع كوريا الشمالية، لكن هذا الخطر زال بفضل سياسته.

وردًا على سؤال حول ما جرى التوصل إليه في قضية برنامج كوريا الشمالية النووية، قال: "سنري ما سيحدث معه، هناك علاقة جيدة تربطني به، كما أنه يعجبني وأنا أعجبه".

وقد كانت العلاقة بين البلدين متوترة حتى عام 2017 حتى أن الرئيسان كيم وترامب تبادلا الاهانات عدة مرات، خاصة مع استمرار الاختبارات النووية لكوريا الشمالية، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

لكن في 2018 وبعد توسط كوريا الجنوبية، تم الإعلان عن أول قمة بين البلدين، وتم التوقيع علي بيان مشترك تعهدت خلاله كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية من الجزيرة الكورية، مقابل ضمانات لأمن كوريا الشمالية، لكن مع بقاء العقوبات لحين اتخاذها خطوات ملموسة.

وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقية تبعها عدة لقاءات أخرى مثل القمة الثانية التي كانت هانوي في فبراير 2019، والقمة الثالثة في يونيو 2019، في منطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية لكن حتى الآن لم تحدث أي تطبيق ملموس في تلك القضية.