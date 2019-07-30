شهدت الجلسة الأولى لمحاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر السابع للشباب الذي يُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، عرض "كوميكس" ساخر عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود.

وتفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضاحكًا مع الكوميس الساخر، والتي كان منها لقطة من فيلم "شمس الزناتي" للفنان الراحل مصطفى متولي يتضمن تعليق: "مش قادر أحط رجلي على دواسة البنزين يا شيخ عتمان، وآخر من فيلم "الناظر صلاح الدين"، للفنان علاء ولي الدين يقول فيه: "هو كله رفع رفع".

وعلّق السيسي قائلا إن الدولة عندما تُقدم على مثل هذه القرارات تضع في اعتبارها رد الفعل، والحكومة المصرية ليست يدها مرتعشة لتتراجع عن القرار، موضحًا أنه إذا لم تضع الحكومة المصرية في اعتبارها رد فعل الرأي العام على مثل هذه القرارات، فهي لا تُعد علمية أو مهنية.

وتابع: "لما أعمل إجراءات قاسية لازم أحط رد الفعل محل الاعتبار، فالحكومة المصرية تُقدر رد الفعل كثيرًا، وتقدير رد الفعل أحيانًا يكون أحد أهم أسباب عدم التحرك أو عدم الإصلاح، رد الفعل ممكن يخسرنا النتائج اللي عاوزين نوصلها".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.