قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مجال الكهرباء والطاقة شهد تطورًا كبيرًا للغاية خلال السنوات الماضية، حيث إن الدولة انتقلت من الحاجة للكهرباء إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة والكهرباء وتحقيق احتياطي يزيد عن 20%.

وأضاف "السيسي"، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن مؤتمر الشباب السابع الذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه من الممكن الاستفادة من الفائض في التيار الكهرباء في بعض دول الجوار، مستطردًا: "الفائض ممكن يروح لدول الجوار، ونعمل ربط كهربائي معاهم سواء مع ليبيا أو السودان أو الأردن أو قبرص، أو السعودية".

وأكد الرئيس أن مصر شهدت تطورات كثيرة الفترة الماضية، موجهًا حديثه للشعب المصري: "متنسوش إحنا كنا في وضع تاني خالص، إحنا كنا دولة على وشك الانهيار والضياع والشعب فقد الأمل والثقة في مستقبل أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين، وإعادة الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على تحقيق غد أفضل".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.