قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة المصرية بالكامل كانت رافضة لتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي خوفًا من رد فعل الشعب، مضيفًا: "قالوا حتى نأجلها لبعد 11 نوفمبر، قلت لهم لأ، ده مش ثقة فيا، ده كانت ثقة فيكم انتم".

وأضاف "السيسي"، خلال حضوره الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه كان لدية ثقة كبيرة في إرادة الشعب المصري وإرادة التغيير ووعي الشعب المصري، مؤكدًا أنه شديد العرفان بجميل الشعب المصري.

وتابع: "أنا شديد العرفان بجميلكم، كنت بطلع أي زيارة في الخارج بكون فخور برد فعلكم على الإصلاح الاقتصادي، لأنه كان محل تقدير لي، الناس بره تقول شوف الإصلاح الاقتصادي اللي حصل في مصر والناس ساكتة".

وأكد الرئيس أن تحمل الشعب المصري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي كان شرف له، مضيفًا: "تحملكم شرف لي، تحملكم شرف، والنتائج إن شاء الله ستكون أفضل، وده أملي في الله طبعا".

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس، فيلما تسجيليا، لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وتعقب الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، يليها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.

وتشمل الموضوعات الخاصة بالمؤتمر "التحول الرقمي، التسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.