شدد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، على مستأجري شاطئ ستانلي بضرورة تنظيف دورات المياه وذلك بعد شكاوى المواطنين بعدم تنظيفها.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بشأن الحد من أي تجاوزات خاصة في أسعار دخول الشواطئ، وكذلك أسعار الخدمات المقدمة عليها.

واستكمالا لحملات الرقابة والمتابعة، شن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حملة بالمرور على شاطئ ستانلي يرافقه في جولته العقيد أحمد زهرة مراقب عام الشواطئ، حيث سأل المصطافين عن قيمة أسعار دخول الشاطئ ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وتلقت الصفحة الرئيسية للإدارة سابقا، بعض الشكاوى الخاصة بسوء حالات دورات المياه بشاطئ ستانلي وعدم الالتزام بالأسعار، مما أدى لتوجيه إنذار لمستأجري الشاطئ بتلك المخالفات.

كما تفقد دورات المياه للتأكد من نظافتها ونبه على المستأجر بعدم استغلال المواطنين وعدم مخالفة الأسعار أو فرض إكراميات وإلا تعرض للمخالفات طبقا لكراسة الشروط.

كما نبه اللواء جمال رشاد، على المصطافين بأن لا يدفعوا أكثر من الأسعار المعلنة، وفي حالة وجود أي شكوى، يتم الاتصال بالإدارة عن طريق الرقم الذي خصصته الإدارة لتلقي الشكاوى أو تقديم الشكوى عن طريق صفحة الإدارة أو التوجه إلى مقر الإدارة بسموحة لتقديمها.