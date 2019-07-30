خبرة جيدة وفائدة كبيرة، حظيت بها الفتاة النيجيرية، من حضورها ملتقى الشباب العربي والأفريقي، في نسخته الأخيرة، دفعتها لأن تسعى لتكرار زيارة مصر على هامش أي فعالية، توفر هذا القدر من اتحاد شباب مختلف الجنسيات الأفريقية. فما أن بدأ التسجيل للالتحاق بالدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وسارعت بالتقديم.

أدياجبو فانميولا، مؤسسة مشروع اجتماعي بنيجيريا يستهدف تدريب السيدات الأفريقيات على التنمية الذاتية وريادة الأعمال، تروي لـ"الوطن" كواليس رحلة بدأت قبل أكثر من شهر، حيث جاءت إلى مصر وبدأت، إلى جانب زملائها من مختلف دول القارة السمراء، في الذهاب بشكل شبه يومي إلى مركز التدريب لتلقي دروس، تنوعت موضوعاتها بين فنون القيادة وآليات عمل أجهزة الإعلام. كما جعلتها جلسات التدريب تتعف على قارتها، على نطاق أوسع، حيث درست أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومهارات التواصل والذكاء الاجتماعي في التعامل مع أبناء مختلف الجنسيات.

فانميولا: الدراسة كانت تفاعلية

"كانت دراسة تفاعلية"، وفقا لـ" فانميلولا"، التي ترى أن ما جعل الدراسة في البرنامج ممتعة، هو حرص الأكاديميين على تحويل كل محاضرة إلى حوار يتبادلون فيه وجهات النظر حول قضية معينة، ويصف كل متدرب وجهة نظره بحرية. كما لم يقتصر البرنامج على حلقات الدرس بمركز التدريب، بل حرص المسئولين عن البرنامج على عقد محاضرات وتدريبات ببعض الأماكن التاريخية والمعالم المصرية.

فانميولا: زرنا قناة السويس ومكتبة الإسكندرية

وعلى هامش البرنامج، زار الطلاب مكتبة الإسكندرية، قناة السويس الجديدة والتقوا الفريق مهاب مميش الذي عرفهم بتاريخ القناة ومراحل إنشاءها، وفقا لما قالته فانميلولا، التي سعدت بزيارة الأهرامات والمتحف المصري أيضا كما وفر لها البرنامج الفرصة لحضور إحد مباريات كأس الأمم الأفريقية، للمرة الأولى. رحلات وصفتها بـ"ليست ترفيهية فقط"، حيث حرص القائمون على البرنامج على خلق فائدة علمية من كل زيارة.

فانميولا: برنامج ممتع .. تمنيت ألا ينتهي

التواجد في مناخ تفاعلي يجمع مختلف الثقافات، وتشاركهم سويا في التحضير لتقديم عروض تقديمية ونماذج محاكاة، ملامح ستفتقدها فانميلولا بعد انتهاء البرنامج حيث تقول "أتمنى لو كان أطول"، في عبارات أرادت من خلالها شكر كل القائمين على كل ما قجدموه من جعل هذه التجربة لا تُنسى، واضعة علة عاتقها تنفيذ كل ما تعلمته من كيفية مساعدة مختلف فئات الناس أن يكونوا مواطنين أفضل في مجموعاتهم الصغيرة.