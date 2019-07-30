قال اللواء مجدي الغرابيلي، محافظ مطروح، إنه سيتم إنشاء ممشى على طريق الأُبيض بطول 8 ونصف كيلو متر بعرض 31 مترًا، مضيفا أنه سيكون ممشى عالمي على أحدث النظم العالمية، ويتم الانتهاء من شاطئ الغرام وتمثال ليلى مراد ومسرح روماني.

وأكد الغرابيلي، أنه من مطروح للسلوم 220 كيلو متر، الشاطئ مُسطح ويدخل في إطار التخطيط العام للدولة، فضلًا عن التخطيط لإنشاء ميناء بحرى تجارى ومنطقة لوجيستية 30 ألف فدان في "النجيلة"، وإنشاء محطات كهرباء ومزارع التونة الزرقاء.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من مجلس النواب إلى محافظة مرسى مطروح، ومدينة العلمين الجديدة، لتفقد المدينة والأعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.