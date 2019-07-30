أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة 51 حالة تعدِ بالبناء على أملاك الرى بمساحة 6255م2 بمركز ومدينة فارسكور، وذلك خلال فعاليات اليوم للموجة الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة الـ13 الأربعاء الماضي، 121 حالة بنطاق مراكز ومدن "كفر البطيخ، كفر سعد، الزرقا، وفارسكور"، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وواضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون، وكذلك الطلبات التي لم تنطبق عليها شروط التقنين، وتم رفضها من قبل اللجنة المختصة، وذلك لاستعادة حق الدولة كاملًا.