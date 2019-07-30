أمر المستشار أحمد الطوخي، وكيل النائب العام بحوش عيسى فى البحيرة، بحبس "هناء.ط"، 26 عاما، ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الطفلة "ولاء" 4 سنوات، ابنة زوجها، بعد تعذيبها حتى الموت، لعدم قدرتها على الإنجاب بعد زواجها للمرة الثالثة.

كانت إحدى قري مركز حوش عيسى بالبحيرة، شهدت جريمة قتل بشعة، حيث تخلصت ربة منزل من طفلى زوجها من زوجة أخرى، وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، بورود إشارة من المستشفى، يفيد بوصول الطفلة "ولاء ا" 4 سنوات، جثة هامدة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة الأب، وأنها قامت بقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر عامان، والذى توفى منذ شهر تقريبا لعدم قدرتها على الإنجاب، وتم ضبطها وحرر المحضر اللازم.

واعترفت "هناء" بقتل طفلى زوجها "أنور" بسبب مرورها بأزمة نفسية لعدم استطاعتها الإنجاب، قائلة: "تزوجت مرتين قبل تقدم زوجي الحالي، ولم أستطيع الإنجاب رغم الذهاب إلى الأطباء"، وأضافت: "وافقت على الزواج منه وبعد الزواج بحوالي شهرين وأثناء رؤية طفليه يلعبان أمامي، انتابتني مشاعر الغيرة منهما لعدم قدرتي على الإنجاب مع اقتراب عمري من الثلاثين عامًا، وفقدانى الأمل في الإنجاب بعد الزواج الثالث.

وأوضحت أنها نفذت الجريمة الأولى بقتل الطفل الأول لزوجها عن طريق خنقه بوسادة السرير حتى لا ينكشف امرها، وتم دفنه على أنه توفي طبيعيًا، وبعد مرور 3 أشهر نفذت الجريمة الثانية بالتخلص من الطفلة الأخرى لزوجها، ولكن كشفت الجريمة لشك الزوج في الوفاة وقيامه بإبلاغ مركز شرطة حوش عيسى.