قالت إيمان طلعت، عضو شباب الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة المحاكاة، بفعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إن مؤتمرات الشباب هي المنصة الرسمية الحوارية ما بين الشباب والقيادة السياسية والتي يتم فيها عرض كافة الأفكار والمقترحات والتوصيات وتخلص في النهاية بتوصيات يتم تفعيلها على أرض الواقع.

وأضافت "طلعت" خلال مداخلة هاتفية لها بتغطية TEN والمذاع على فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري قد رأي تلك التوصيات فعليا على أرض الواقع من خلال لجان العفو الرئاسي والتي تم إنشائها بعد مؤتمر شرم الشيخ وتعديل قانون التظاهر وأشياء كثيرة أخرى يتم التصديق عليها ويتم تنفيذها من خلال المؤتمرات، موضحه أن جلسات المحاكاة يتم فيها النموذج الكامل بين الدولة المصرية ويتم مناقشة دور الحكومة من خلال الخطة الموضوعة وسياستها وكيفيه الوصول للارتقاء بالمواطن إلى أعلى مستوى.

وأكدت عضو شباب الأحزاب السياسية المشاركة في جلسات الحوارية التي تتم على هامش المؤتمر، أنها تعتبر منصة حوارية مثمرة ما بين الشباب والقيادة السياسية بخلاف تواجد عدد من القيادات من الجانب التنفيذي والتشريعي بجانب الشباب والذي ظهر في بداية الجلسة وفي البرنامج الرئاسي وأصبح لدينا عدد منهم في المناصب الحكومية المختلفة.